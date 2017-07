USR cade pe spate de atata succes

Fara indoiala, daca s-ar tine cursuri de ridicat apa cu cricul Nicusor Dan ar fi cel mai bun profesor. Doamne, cum zamisleste el ideile intr-o logica tulburatoare. Asta numai daca auditoriul nu a fugit din sala intre timp. Sa spui ca „USR este este victima propriului succes” este un act de mare curaj. Si asta pentru ca nimeni nu a inteles, pana acum, ce este USR. Nici macar USR.

Iar daca succes inseamna sa aduni niste oameni si sa le spui ca ei sunt partidul, lucrurile devin si mai clare. Pentru ca formatiunea aparuta din fuziunea partidului de familie cu Uniunea Salvati Bucurestiul lasa loc multor interpretari. Arata ca o incrucisare intre un corcodus si un cactus, pe care Miciurin a scapat-o de sub control.

Proiectia ochiului vanat

Daca succesul presupune sa nu ai o doctrina reala, ci doar sa te bazezi pe o insiruire de principii si idei generaliste, inseamna ca Nicusor Dan are dreptate: USR este o victima. Daca succesul mai inseamna si sa prostesti lumea cu patru congrese care, din cate se pare, nu au avut loc niciodata, atunci si Nicusor Dan este o victima. Victima unui partid artificial, fabricat oriunde in alt loc, mai putin in zona politicului. Un partid care vorbeste pe sapte voci si se intelege joia si seara. Acelasi personaj, care nu a demonstrat ca ar putea lua vreo decizie pe loc – s-o fi consultand cu altcineva sau asteapta indicatii? – sustine ca „partidul este victima propriului succes in sensul ca toata lumea vrea ca USR-ul sa fie partidul pe care si-l proiecteaza”. Hai, lasa-ma, chiar asa? Ce proiectii poti sa ai despre un partid specializat in galagie, in opozitie de dragul de a spune „nu” si in spectacole cu iz de balci in Parlament? Daca ar intreba lumea, pe strada, ce proiectii are despre USR, probabil ca seara l-am vedea pe Nicusor Dan la stiri, cu un ochi vanat.

Mai e Maria fata mare?

Deloc abil, liderul demisionar suceste lucrurile spre zona in care poate bate temeinic apa in piua, ametind de creieri pe cei dispusi sa-l mai asculte. Caci, vezi Doamne, marea problema a partidului este cum se va pozitiona cu privire la redefinirea familiei. Iar pentru asta e nevoie de un refendum intern. Iar miza reala a referendumului, toaca la cuvintele de pripas Nicusor Dan, consta in conturarea identitatii USR. Iote-te dracovenie! Adica, pana acum, partidul nu a avut si nu are identitate? A mers pe principiul „votati-ne, ca mai vedem noi dupa aia”? Progresistii, lasa el sa se inteleaga, lupta pentru casatoriile intre persoanele de acelasi sex. Conservatorii se impotrivesc. Iar daca nu se va ajunge la nicio intelegere, asta e. Partidul va fi compus si din aia, si din aialalti, ca sa-i multumeasca pe toti. Ca in bancul cu tatal Mariei, care, intrebat fiind daca fii-sa mai e fata mare, a raspuns: „unii zic ca da, aialalti zic ca nu”. Si succesul ala care a facut din partid o victima unde o fi?