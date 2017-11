USR asalteaza Constitutia

USR vrea sa modifice legea fundamentala in sensul blocarii accesului persoanelor condamnate penal in administratia centrala si locala.

Conform legilor in vigoare, o persoana care a suferit o condamnare penala nu poate ocupa functii in guvern dar poate candida in schimb pentru functia de presedinte al Romaniei sau pentru un loc in Parlament. USR-istii vor sa-i elimine de tot pe ”penali”, motiv pentru care propun includerea unui nou articol in Constitutie: “nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati prin hotarari judecatoresti definitive la pedeapsa inchisorii pentru infractiuni savarsite cu intentie”. Useristii spun ca demersul reprezinta o solicitare a ”strazii” iritate de ”asaltul dat de PSD-ALDE asupra justitiei” – leit-motiv folosit de altfel si in campania deja demarata de USR pentru strangerea celor minimum 500.000 de semnaturi impuse de lege pentru promovarea unei initiative cetatenesti. ”USR face din nou apel la romani sa semneze aceasta initiativa pentru a reusi impreuna sa oprim asaltul asupra Justitiei. Speram ca majoritatea PSD-ALDE nu isi va permite sa blocheze in Parlament o initiativa cetateneasca semnata de peste 500.000 de oameni”, sustine noul lider USR Dan Barna.