Urzeala dudelor: Azi, despre comunistul monarhist

Eforturile cuplului princiar Margareta- Radu Duda de a-l tine pe Nicolae departe de Casa Regala si de linia de succesiune la tron sunt de-acum limpezi pentru toata lumea. Dar de unde atata inversunare?

Sa fie oare numai lupta pentru niste titluri, acela de custode al Coroanei si cel de print consort? Pentru unii ar putea parea de ajuns, dar sigur nu este asa, pentru ca, la iesirea lui publica, seful Casei Regale, Andrew Popper a tinut sa subliniieze ca averea Regelui se va imparti intre cele cinci fete ale sale si a evidentiat faptul ca, daca lui Nicolae ii va reveni ceva, va fi ceea ce ii va lasa mama lui drept mostenire. Precizare redundanta, daca tinem seama de faptul ca Nicolae a precizat in mai multe randuri, si avocatul lui de asemenea, ca nu are pretentii la averea Majestatii Sale. Deci vorbim despre multi bani. Si atunci cum sa nu urzeasca “cuplul mostenitor” un plan care le permite sa taie numai ei, si dupa bunul plac, tortul averii Regelui? Caci, se stie, cine imparte, parte isi face. Dar sa trecem la o alta lovitura pentru principele Duda, care vine tocmai din urbea sa natala, din “frumosul targ al Iesilor”.

Duda, “persoana de sprijin” a comunismului

Documente explozive au intrat in posesia jurnalistilor de la cotidianul Buna Ziua Iasi. La Revolutie, biroul Mariei Ghitulica, ultimul prim-secretar al PCR de la Iasi, a fost spart si s-au descoperit mai multe documente inregistrate ca „Strict Secret”. Acestea contineau o lista cu zeci de persoane care au colaborat cu vechiul regim, tabelul fiind intitulat eufemistic „Persoane de sprijin”. Printre ultimele pozitii apare si numele lui Radu Duda (facsimil). Actual Print prin mezalianta, el a fost actor la Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi, fonctie din care compunea turnatorii catre Partidul unic, dar poate si catre Securitate, caci binganitorii benevoli munceau serios ca sa isi arate utilitatea, ca sa nu scriem slugarnicia. Cica Duda era prin actele sefei comuniste de la data de 09.09.1986. Realizati acum ce calificare are omul pentru o urzeala simpla, la adapostul Familiei Regale? Pai cand face Duda o treaba, aia asa ramane. E profi, doar a invatat de la niste maestri, comunistii. Intrebarea este cum de l-a izbit iluminarea si a devenit brusc monarhist infocat. Oare cuvantul oportunism poate fi folosit in cazul sau? Sau poate altii au vazut o oportunitate pentru a-si plasa omul, fidel, probat si verificat, in randul doi al Casei Regale? Sa nu uitam, si tatal lui Popper fu ilegalist, zice presa. Pai, ce sa mai intelegem de aici, daca stim ca lupul isi schimba parul, dar nu si naravul…Revenind la Duda din ziua de azi, mare lucru nu s-a schimbat. Face ce stie, adica manevre mai ceva ca in Urzeala Tronurilor. Totusi, romanii se intreaba, pe buna dreptate, ce se intampla cu principesa Margareta? De unde aceasta inversunare de a-l tine departe pe Nicolae? De a fractura familia? Sa punem si altfel problema: mai are vreun cuvant de spus principesa Margareta?