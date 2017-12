Urus, primul SUV Lamborghini

Dupa o asteptare de aproape 6 ani, Lamborghini a dezvaluit in fine primul sau Sport Utility Vehicle din istorie. Compania italiana va incepe livrarile la inceputul anului viitor, cu preturi care pornesc de la 200.000 de euro si spera ca Urus sa-i dubleze vanzarile din urmatorii ani.

Pentru Urus, fabrica din Sant’Agata va angaja 350 de angajati noi si, inca o premiera, va construi o vopsitorie speciala pentru personalizarea modelului. Desi utilizeaza aceeasi platforma tehnica folosita de SUV-urile de lux a grupului Volkswagen(Bentley Bentayga si Porsche Cayenne), italienii spun ca Urus este de fapt un Super SUV si conform traditiei marcii, performantele sale sunt naucitoare: un motor V8 de 4 litri, 650 de cai putere, 305 km/h, si atinge “suta” in 3,6 secunde. Masina pune la dispozitia soferului pana la 6 moduri de condus, franele sunt ceramice, suspensia este pneumatica adaptiva, iar sistemul de stabilizare antiruliu este controlat electronic. Soferul va avea sisteme de asistenta de ultima generatie, a fost creat un device multimedia ultramodern, denumit LIS-Lamborghini Infotainment System. In acest moment Lamborghini are in gama doua modele, Huracan si Aventador si a vandut anul trecut 3500 de unitati. Asteptarile sunt mari pentru Urus, compania a anuntat un ritm de 1000 de exemplare in 2018 si circa 4000, dupa 2019.