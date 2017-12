Urmeaza un interval cu ploi, lapovita si ninsoare

Se anunta un sfarsit de saptamana capricios, la capitolul vreme. Din vestile pe care le-au transmis meteorologii, in prima zi a lunii decembrie, rezulta ca precipitatiile vor continua sa isi faca simtita prezenta si in perioada imediat urmatoare.

In conditiile in care in Capitala ploua la momentul de fata, va spunem ca specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie transmit – intr-o informare – ca fenomenul nu va lipsi din peisaj, in unele zone, nici in perioada imediat urmatoare. Mai exact, incepand din aceasta seara, de la ora 21, si pana sambata, 2 decembrie, la ora 18, in “Oltenia, Muntenia, sudul si centrul Moldovei va ploua si se vor cumula cantitati de apa de 15…20 l/mp si pe arii restranse 25…30 l/mp. in Transilvania si Maramures, precum si la munte, vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. Izolat se va semnala polei”, dar si ca ninsori vor fi si in nord-estul Moldovei, acolo unde va vantul va spulbera zapada. Vantul nu va lipsi nici din restul Moldovei, si nici din Dobrogea si Baragan, unde intensificarile pot ajunge la 50-55 km/h, spun meteorologii, in timp ce la munte, indeosebi pe creste, precum si pe litoral, rafalele pot ajunge si la 60-70 km/h.

E de mentionat faptul ca dinspre ANM s-a transmis si o atentionare COD GALBEN, valabila in intervalul 2 decembrie, orele 01:00 –13:00, din care aflam ca “in cea mai mare parte a Carpatilor Meridionali si Orientali, precum si in vestul Moldovei vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent, iar vantul va avea intensificari temporare, viscolind si spulberand zapada, mai ales in zona inalta de munte”.