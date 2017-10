Urmarile vantului puternic ce s-a abatut asupra Capitalei

Orele in care vantul a suflet cu putere, insotind, in unele cazuri si ploaia care a cazut in mare parte din ziua precedenta au lasat urme vizibile la nivelul Capitalei.

Au fost doi oameni raniti si dusi la spital, peste 140 de copaci pusi la pamant de intensificarile ce s-au manifestat in Bucuresti, care in cadere au ajuns pe carosabil sau pe autoturisme. 85 de masini au fost avariate, din cate arata cel mai recent bilant facut public din directia ISU Bucuresti-Ilfov. De altfel, pompierii au actionat la foc continuu, inclusiv pe durata noptii de marti spre miercuri.

Echipajele au actionat nu doar pentru inlaturarea arborilor ajunsi pe spatiul de circulatie a masinilor, ci si a unor alte elemente doborate de vant – un panou publicitar sau un stalp.

sursa foto: Facebook