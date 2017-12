Urmarile unui accident dintre un microbuz si un camion, produs pe DN 79

Coliziunea dintre un microbuz destinat transportului de persoane si un autocamion a facut ca la locul accidentului sa ajunga atat cadre medicale, cat si de la politie.

Impactul a avut loc pe DN 79, in zona localitatii aradene Andrei Saguna, din cate au transmis reprezentantii Centrului Infotrafic.

In momentul in care s-a produs accidentul, in ambele autovehicule se aflau doar soferii. Din pacate, insa, conducatorul microbuzului nu a supravietuit. Celalalt sofer a scapat nevatamat.

Totodata, trebuie spus faptul ca, urmare a producerii accidentului, circulatia in zona a fost blocata pe ambele sensuri.

Sursa citata indica faptul accidentul ar fi fost cauzat de “nepastrarea distantei de siguranta de catre soferul microbuzului”.