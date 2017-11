Unul dintre minerii raniti in explozia de la Uricani a pierit

In seara zilei in care Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta prin care se aduc modificari Codului…

Poza de la 16

O inregistrare realizata cu o camera de bord dezvaluie un episod in care, la un moment dat,…

Dupa ce deunazi Parchetul General anunta ca “punctul de vedere rezultat in urma consultarii procurorilor este de…

Noi cifre de natura sa ii ingrijoreze pe romanii care au credite in moneda europeana, dar nu…

Al doilea om in stat a ales sa se adreseze Inspectiei Judiciare, cu o sesizare. Se intampla…

Prezenta, alaturi de sefii acestei structuri, la sedinta trimestriala a Consiliului Militar al Jandarmeriei, in cadrul careia…

Scene dramatice s-au derulat la locul unui grav accident rutier in care a fost implicat un autobuz.…

Curtea Constitutionala spaniola a anulat ieri declaratia unilaterala de independenta a Cataloniei, adoptata in 27 octombrie de…

In cazul in care nu stiati, exista mai multe secrete pentru achizitionarea de bilete ieftine de avion.…

Ioana Isac este turistul cu numarul 3 milioane in Israel, o cifra record in acest an, drept…