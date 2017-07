Unul din 5 clienti fura lucruri din hoteluri. Afla ce se sterpeleste cel mai des!

Potrivit unui sondaj efectuat de Wellness Heaven, in randul a peste 1.000 de hotelieri din Europa, unul din cinci oaspeti ai stabilimentelor fura lucruri din camerele lor la finalul vacantelor: incepand cu sapunuri, sampoane ori papuci, si terminand cu tablouri de pe pereti sau chiar televizoare. Potrivit sursei citate, un hotel din Italia a ramas recent fara pianul din hol, acesta fiind luat de un client, cu ajutorul a trei barbati imbracati in salopete. Interesant e ca sondajul Wellness Heaven a implicat 569 de proprietari de hoteluri de 4 stele si 457 de hoteluri de 5 stele. Asadar, avem de-a face cu oaspeti de … calitate. Rezultatul principal al studiului: majoritatea covarsitoare fura prosoape (83%) si halate de baie (72%). Urmeaza in top umerasele, stilourile/pixurile si tacamurile. Nu lipsesc din lista bateriile de baie, aparate de cafea etc. Studiu releva ca oaspetii germani se multumesc cu prosoape, halate de baie si produse cosmetice, austriecii cu cafetierele, italienii prefera paharele, olandezii iau becuri si hartia igienica, elvetienii fura uscatoare de par, iar francezii – telecomenzi.