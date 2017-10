Unui calator i s-a facut rau in metrou, la Unirii

Cadrele medicale au intervenit de urgenta, in aceasta dimineata, la metrou, dupa ce un barbat s-a simtit rau si a avut nevoie de ajutor.

Incidentul s-a produs in timp ce trenul in care se afla pasagerul se afla in statia Piata Unirii 1, cunoscuta drept una dintre cele mai utilizate din randul celor de la metroul bucurestean. O ambulanta SMURD a intervenit si l-a preluat pe barbatul caruia i se facuse rau, din cate au anuntat reprezentantii Metrorex.

Episodul neprevazut aparut in subteran a cauzat, temporar, intarzieri in circulatia garniturilor.