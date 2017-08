Untold, festivalul profitului pentru toata lumea

Festivalul Untold, singurul festival care se petrece in Romania, dar despre care stie cel putin toata Europa, a inceput, ieri, la Cluj-Napoca. In cele patru zile, la eveniment vor participa cel putin 320.000 de persoane. Dar, Untold a devenit si o mare afacere. Si nu numai pentru Cluj.

Dincolo despre ce inseamna cumparaturile uzuale pentru 300.000 de oameni (papa bun, apa, hartie igienica, ca sa nu mai vorbim despre bauturile alcoolice si sucurile obligatorii, prezervative, suveniruri etc), transport sau carciumi si terase bine umplute, aceste patru zile salta puternic si piata imobiliara locala. Pentru ca toata lumea inchiriaza cate ceva: de la curti pentru instalarea de corturi la apartamente ultraluxoase. Ce mai, pentru toata lumea, dupa buget, basca pensiunile ultraumplute si hotelurile care gem de untoldisti. Sunt clujeni care inchiriaza, pe langa propriile apartamente, si pe cele ale parintilor, trimisi in statiuni balneare sau la tara. Mai mult, pe Facebook a fost creat grupul ”2017 Untold festival cazare” care are aproape 9.000 de membri si unde se ofera spre inchiriere apartamente cu preturi cuprinse intre 100 de lei si 1.400 de euro, in functie de confort si dotari. Spre exemplu, un clujean ofera un apartament cu doua camere, situat in cartierul Zorilor, la 15 minute de stadion, cu garaj, pentru maxim cinci persoane, pentru 1.500 de lei, iar un altul inchiriaza in acelasi cartier o camera de doua persoane si una de o persoana la 100 de lei pe noapte. O doamna inchirieaza 3 camere cu bucatarie, baie si living pentru maxim 6 persoane la pretul de 2.600 de lei, iar intr-un alt anunt citim ca se ofera cazare pe perioada Untold pentru un grup de 4 persoane in zona Garii, ”foarte aproape de statia de autobuz si de magazine non-stop”, la pretul de 400 de euro. Stiu ei ce stiu, cand vorbesc despre magazine non-stop… Dar, atentie, se ofera inclusiv cazare in comuna Floresti de langa Cluj, la preturi cuprinse intre 400 si 500 de euro pentru un apartament cu trei camere. Pe un alt site specializat in vanzari-cumparari, o persoana inchiriaza o casa intreaga, cu o capacitate de maxim 15 locuri de dormit, pentru 1.000 de euro. Casa are 6 camere, 3 bai, bucatarie, 2 terase, iar contra cost proprietarul asigura transport de la aeroport la casa si de la locatie la festival. Nici Universitatea ”Babes-Bolyai” nu se da in laturi pentru a mai face un ban: ea pune la bataie, in perioada 1 – 10 august, peste 1.100 de locuri in camine studentesti, in regim hotelier…

Politia, pompierii si SMURD-ul vegheaza

In aceesi perioada, peste 1200 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne – politisti, jandarmi, pompieri si piloti din cadrul Inspectoratului General de Aviatie – actioneaza la Untold. Potriviti IGSU, pe toata durata festivalului, peste 200 de pompieri militari din cadrul a patru inspectorate judetene pentru situatii de urgenta, in colaborare cu 26 de medici si asistenti de urgenta ai UPU-SMURD Cluj si 30 de studenti voluntari SMURD Cluj, vor asigura masuri de prim-ajutor medical, evacuare in situatii de urgenta, respectiv prevenire si stingere a incendiilor. In perimetrul de desfasurare a festivalului vor fi operationalizate cinci Puncte Medicale Avansate si un spital mobil, ce vor fi deservite de paramedici pompieri, voluntari si personalul medical UPU-SMURD Cluj. Pe parcursul editiei 2016 a festivalului, peste 1.640 persoane au fost asistate de catre salvatorii aflati la fata locului, iar 35 dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigatii medicale de specialitate.