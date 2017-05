UNPR vrea divort amiabil cu PMP

Fostii uneperisti care contesta fuziunea cu PMP ii propun lui Traian Basescu o despartire amiabila, care sa includa si partajul aferent.

Comunicarea dintre cele doua tabere fiind deficitara, Ion Raducanu si-a facut cunoscute doleantele prin intermediul unei scrisori deschise: ”Ne exprimam convingerea, domnule presedinte Traian Basescu, ca intelepciunea si experienta dumneavoastra vor cantari in decizia Colegiului National al PMP, in ceea ce priveste propunerea noastra de a anula prin consens aceasta alianta artificiala”. Artificiala deoarece nicio conditie inclusa in Protocolul de fuziune nu a fost respectata, dupa cum sustine Raducanu, si asta numai in dauna fostilor uneperisti. In plus, Raducanu vrea si ca fiecare dintre cele doua partide ”sa-si faca ordine” in situatia financiara – ceea ce, tradus, inseamna ca PMP sa-si plateasca datoriile fata de UNPR. In total contrast cu sperantele si convingerea nutrite de Raducanu, Traian Basescu nu a dat doi bani pe solicitarea de a recurge la un divort amiabil. Dimpotriva, l-a si luat peste picior pe pe liderul fostilor uneperisti spunand ca Raducanu vrea doar ”sa-l ia cineva in seama”.