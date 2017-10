Unguroaicele, furioase pe protejarea “frumusetii romancelor”

Se stie, unguroaicele cand sunt furioase, apoi sunt. Aprige-n casa, aprige-n pat, iar cele din Romania sunt aprige si la… Lidl. De ce? Pentru ca nici acum nu se considera romance.

Totul pleaca de la o reclama a magazinului Lidl din Targu Mures. Aceasta suna asa: “Impreuna protejam frumusetea romancelor” si se afla pe un panou pe care ochiul omenesc nu il poate ocoli. Imediat, ungurimea a dispus o contraofensiva si pe un anume forum maghiar de pe Facebook s-a si postat intrebarea: “Cum ramane cu frumusetea femeilor maghiare?”. Un raspuns firesc ar fi fost: si pe ea o protejam, dar in Ungaria. Caci, nu-i asa, unguroaicele locale sunt cetateni romani. Deci, Lidl are grija si de frumusetea unguroaicelor-romance. Biata reclama, isi propune sa protejeze frumusetea romaneasca, invitand romancele sa constientizeze importanta ingrijirii pielii, dar cum sa nu se ariceasa semintia lui Attila? Vezi Doamne, de ce nu e scrisa acceasi reclama si in maghiara. Si uita asa, daca te pune dracul sa faci comert european in Harcov, e musai sa mergi pe oua, ca altfel, iar dau astia foc la vreo papusa simbolizandu-l pe Avram Iancu si se ascund pocnitori prin lazile de gunoaie.