Ungaria respinge refugiatii lui Soros

Pe baza rezultatelor partiale ale consultarii lansate la inceputul lunii octombrie de catre premierul Viktor orban, guvernul maghiar a informat despre ”succesul” validarii politicii anti-migranti.

Din 8,2 milioane de alegatori inscrisi ”peste 2,3 milioane” au raspuns si ”aproape toti” s-au exprimat in sensul dorit de Budapesta, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului maghiar, Bence Tuzson, pe baza a 1,5 milioane de raspunsuri examinate. ”Ungurii au spus nu cotelor de relocare obligatorie dar si dezmembrarii gardului care ne apara frontierele”, a declarat Tuzson. Aceasta consultare vizeaza un presupus plan al miliardarului american George Soros, destinat, potrivit lui Viktor Orban, sa promoveze imigrarea in Europa a ”unui milion de refugiati pe an”. La sfarsitul lunii trecute, miliardarul de origine maghiara a respins acuzatiile impotriva sa si l-a acuzat pe Viktor Orban de propagare a unor afirmatii ”mincinoase” si de ton ”antisemit”. Tot atunci, opozitia de stanga a contestat statisticile guvernamentale de participare la consultare, subliniind lipsa unei evidente a formularelor. In octombrie 2016, un referendum anti-migranti nu a indeplinit cvorumul de participare de 50% din totalitatea electoratului. In 7 decembrie, Comisia Europeana a trimis trei tari din Europa de Est, printre care si Ungaria, in fata justitiei europene pentru ca au refuzat cotele de primire a refugiatilor impuse de Bruxelles. Comisia a sesizat si Curtea de justitie a UE in legatura cu legea adoptata de Budapesta privind ONG-urile care beneficiaza de finantare straina.