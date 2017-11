Ungaria ne-a luat fata si in relatia cu China

Nici nu a inceput bine summitul „16+1” China-Europa Centrala si de Est de la Budapesta, si, rapizi si mai realisti decat politicienii romani, ungurii au anuntat ca vor sa devina cel mai mare exportator din regiune catre China, dar si principala destinatie de investitii a statului chinez in aceasta zona a Europei. Pe cand o declaratie in acelasi registru, de la delegatia Romaniei, reprezentata de vicepremierul Paul Stanescu?

Dupa ce ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intilnit cu premierul chinez Li Keqiang, astazi si premierul Viktor Orban va avea parte de o intrevedere cu omologul sau din China, unde vor fi semnate 11 acorduri bilaterale pentru investitii chineze de minimum 140 de miliarde de dolari, in contextul in care in primele opt luni din 2017 exporturile Ungariei catre China au crescut cu 26% comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut, iar volumul investitiilor chineze in Ungaria a depasit 4,1 miliarde de dolari in acest an. China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), iar Ungaria deja a anuntat ca se alatura fondului China-CEE, cu o contributie de 50 de milioane de euro. La Budapesta sunt asteptati peste 1000 de oameni de afaceri, iar statele europene participante la formatul ’16+1′ sunt Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia, Serbia si Ungaria. Formatul ’16+1′ este o initiativa chineza lansata in 2011, cu prilejul unei vizite intreprinse la Budapesta de fostul premier chinez Wen Jiabao, cand a avut loc si prima reuniune a acestui format, cu participarea ministrilor responsabili cu economia si dezvoltarea.