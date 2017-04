Unei femei i s-a facut rau la metrou. Medicii au intervenit pe peron

Incidentul ce a avut loc la metroul din Capitala a fost anuntat in cursul dupa-amiezii.

Din cate anunta Antena 3, unei femei i s-a facut rau la statia Tineretului. Reprezentantii Metrorex s-au alertat, iar in ajutorul pasagerei au fost mobilizate cadrele medicale in masura sa o ajute pe femeie sa isi revina. Dupa ce i-au acordat primul-ajutor chiar in subteran, medicii au preluat victima spre a o duce la spital, pentru a fi supusa unor investigatii suplimentare.

Pentru moment nu se cunosc detalii cu privire la motivele pentru care pasagerei i s-a facut rau.

