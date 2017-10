Unde risti puscaria pentru o noapte cu prostituate

Cartograful Jakub Marian a realizat o harta in care prezinta locurile unde prostitutia este legalizata, dar si statele unde aceasta practica este aspru pedepsita. Harta catalogheaza pedepsele maxime pentru prostitutie, dar si cine este pedepsit – prestatorul de servicii sau clientul.

In imagine se vede ca tarile din Europa de Est si statele din sud-estul Peninsulei Balcanice pedepsesc prestatorul de servicii si nu clientul.

Amenzi, inchisoare, oprobiu

In multe state, inclusiv in Regatul Unit (cu exceptia Irlandei de Nord), Spania si Italia, munca sexuala este legala, dar nu este reglementata, iar bordelurile sunt ilegale. Exista, insa, si reversal: reglementarea stricta a bordelurilor din Turcia si Grecia a condus la situatia in care numerosi lucratori sexuali opereaza ilegal. In tarile colorate cu verde pe harta, cei care practica prostitutia se pot inregistra ca angajati oficial sau ca lucratori pe cont propriu, iar bordelurile sunt conduse ca orice alta afacere. Cea mai mare amenda pentru clienti este in Norvegia, de 2.700 de euro, insa acestia pot alege sa stea pana la sase luni in inchisoare in loc sa plateasca amenda.

La liber

Iata, insa, si 10 state din Europa care au legalizat prostitutia. Germania: spre deosebire de alte tari din Europa, la nemti este permisa recrutarea de personal pentru bordeluri, iar prostitutia poate fi practicata oriunde, chiar si la coltul strazii. Olanda: aici prostitutia este legala incepand cu anul 2010, iar prostituatele platesc taxe. Belgia: la fel ca in Olanda. Marea Britanie: legislatia britanica nu prevede legalizarea prostitutiei, dar nici nu o interzice. Daca este facuta independent si nu este tulburata linistea publica, nu exista probleme cu autoritatile. Irlanda: diferenta fata de UK este ca Irlanda are una dintre cele mai permisive legislatii in acest domeniu. Ungaria: din taxele platite de cele aproximativ 10.000 de prostituate, statul incaseaza aproximativ 60 de milioane de euro anual. Austria: sunt inregistrate aproximativ 18.000 de prostituate.Turcia: sunt in jur de 15.000 de prostituate inregistrate legal. Grecia: este permisa prostitutia, dar este interzisa recrutarea. Elvetia: este permisa, de la 16 ani.