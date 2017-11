Unde isi ascund averile miliardarii sauditi

In bancile internationale, care administreaza cea mai mare parte a activelor bogatasilor din Arabia Saudita, inclusiv ale celor anchetati pentru coruptie. Operatiunea anticoruptie sau mai bine zis, „marea epurare”, declansata acum aproape doua saptamani de printul mostenitor Mohammed bin Salman, a aratat ca statul a pierdut cam 100 de miliarde de dolari si ca o mare parte din aceasta suma colosala ar fi plasata in bancile din strainatate.

Citigroup, UBS, JP Morgan Chase si Credit Suisse, sunt printre bancile care administreaza sume de miliarde pentru unii dintre cei mai bogati oameni din Arabia Saudita. Divizia de private banking a Citigroup are printre clientii sai pe printul Alwaleed bin Talal, pe locul 58 in topul celor mai bogati oameni din lume, si pe Khalid al-Tuwaijri, fost sef al Curtii Regale, ambii retinuti in investigatii. UBS, Credit Suisse si Deutsche Bank au la randul lor interese pentru administrarea averilor sauditilor. Reprezentantii bancilor nu au oferit declaratii si in prezent nimeni nu poate sa spuna ce implicatii vor avea investigatiile pentru institutiile bancare si operatiunile lor in Arabia Saudita. Printre persoanele retinute in regat se afla miliardarii Alwaleed bin Talal, Mohammed Al Amoudi si Saleh Kamel – toti au active combinate de aprope 31 miliarde de dolari si investitii in Europa si Africa, inclusiv in Arabia Saudita.