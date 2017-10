Unde fuge Puigdemont de puscarie

Carles Puigdemont, liderul catalan destituit de Madrid, ar putea cere azil politic in Belgia. Theo Francken, ministrul belgian al Migratiei s-a declarat gata sa-l primeasca. O cerere posibila dar plina de consecinte pentru o tara UE.

Legal, catalanii care se simt amenintati politic pot cere azil in Belgia. Carles Puigdemont a lasat, zilele trecute, sa se inteleaga ca o cere de azil la ambasada unei tari europene ar fi o posibilitate pentru el. Belgia ar fi tara preferata. Puigdemont risca 30 de ani cu inchisoarea pentru rebeliune, dupa ce a declarat independenta Cataloniei. „Nu este nerealist daca te uiti la situatie. Vorbeau deja despre o condamnare la inchisoare”, a declarat Francken. ”Intrebarea este in ce masura va avea un proces echitabil” in Spania. Philippe De Bruycker, profesor de drept european arata: o astfel de cerere din partea unui membru al UE catre un alt stat UE este inadmisibila. Exista o exceptie, ceruta de altfel de Belgia: orice stat membru poate unilateral decide sa examioneze o cerere de azil a unui cetatean european dar trebuie imediat sa previna Consiliul European. O gazduire a liderului separatist catalan intr-o tara UE, culmea, la Bruxelles, capitala UE, ar fi ceva, nu? Pe de alta parte, ieri, sute de mii de partizani ai unitatii Spaniei au defilat in Barcelona, manifestantii cerand: ”Puigdemont la puscarie”. Potrivit politiei municipale, 300.000 de persoane au manifestat in timp ce prefectura si organizatorii evocau 1,3 milioane. Ieri, Oriol Junqueras, adjunctul lui Puigdemont, a dat asigurari ca acesta ”este si va ramane” presedintele Cataloniei, declarand ca nici el nu va recunoaste decizia Madridului de a pune regiunea sub tutela, sub conducerea numarului doi din guvernul spaniol, Soraya Saenz de Santamaria. Madridul a destituit guvernul si parlamentul Cataloniei si a convocat alegeri in 21 decembrie. Cele trei principale partide care cer mentinerea Cataloniei in Spania (Partidul Popular, Partidul Socialist si liberalii Ciudadanos) le-au cerut ieri partizanilor lor sa mearga masiv la urne. Potrivit unui recent sondaj , unionistii sunt creditati cu 54,5% din voturi fata de 42,5 pentru separatisti.