Unde au disparut primarii? Dar utilajele?

An de an, inainte de caderea primei zapezi, Primarul Capitalei si cei de sector organizeaza un spectacol de prost gust, cu sute si mii de utilaje, mai noi sau mai rablagite, sa vada tot bucuresteanul cum infrunta ei iarna. Iar iarna le rade in nas de fiecare data si o doare in troiene de agregatele lor. Avem 20.000 de tone de material antiderapant, 500, 700 sau 1.200 – cine mai stie? – de utilaje, avem mii de muncitori, asta se aude in fiecare iarna. Dupa primul viscol, daca mai vezi jumatate din cele trambitate e bine. Si, subit, primarii de sectoare dispar si ei din peisaj. La fel si anul acesta. Ori au un PR foarte prost, ori Gabriela Firea a pus monopol pe aparitiile televizate si nimeni nu mai are voie sa iasa in fata. In traducere libera, „sa-i ia fata”. Oricum, Firea ar putea sa faca ce n-a facut niciun primar pana acum. Sa-si ia un specialist din Canada, unde iarna e infinit mai grea ca aici, si care s-o invete ce utilaje ii trebuie ca sa dovedeasca in batalia cu nametii. Sau sa-si scoata macar primarii la lopata, poate asa ii mai vede si lumea care i-a ales.