Unda verde de la Cotroceni pentru Legea privind achizitionarea rachetelor Patriot

Dupa ce ambele Camere ale Parlamentului au aprobat, in prima faza in Comisia pentru Aparare, iar apoi la vot, in plen, proiectului Guvernului privind achizitionarea sistemului de rachete Patriot, actul normativ a primit unda verde si de la Cotroceni, unde ajunsese pe masa sefului statului.

In urma cu scurta vreme s-a transmis un comunicat dinspre Administratia Prezidentiala, din care aflam ca printre cele patru decrete pe care le-a semnat luni Klaus Iohannis se numara si cel “privind promulgarea Legii pentru realizarea „Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)””.