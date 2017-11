Un vasluian s-a imbatat in Romania si s-a trezit la Londra

Un barbat din Vaslui, gasit beat si batut in curtea unei locuinte din Londra, le-a spus medicilor din spitalul in care a fost internat ca nu are habar cum a ajuns din Vasluiul natal in Marea Britanie. Daca mitilicul nu-i de vina, sigur se poate vorbi despre teleportare.

Vasluianul, pe nume Mihai Danciu, a fost dus la Spitalul Whipps Cross din Londra si, cand s-a trezit, a fost foarte mirat sa auda vorbindu-se limba engleza. Intamplarea a facut ca acolo sa lucreze o romanca, asistent medical, care a postat povestea vasluianului pe un grup de Facebook al romanilor din Marea Britanie si a cerut ajutor. ”A fost gasit beat si batut in curtea cuiva. Acei oameni au sunat la politie si l-au dus la spital. El spune ca nu cunoaste pe nimeni si ca nu isi aminteste cum a ajuns in Regatul Unit. Se numeste Mihai Danciu si este din Vaslui. Daca il cunoaste cineva sa imi trimita mesaj in privat. Este internat la sectia unde lucrez eu”, a scris, pe Facebook, Adina Costache. Barbatul a fost recunoscut ca fiind Mihai Danciu, din comuna Delesti, satul Albesti, ceea ce a fost confirmat si de autoritatile locale din Romania. El a plecat de-acasa spre Anglia, in urma cu aproape doua saptamani, pentru a-si gasi un loc de munca. Nimeni nu stie insa ce a facut in acest interval de timp, nici macar el. Cel mai probabil, Mihai Danciu va fi trimis acasa de catre autoritatile britanice, fiindu-i asigurat biletul de avion catre Romania.