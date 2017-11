Un telefon mai scump decat iPhone X

Huawei a lansat un telefon care integreaza primul procesor pentru smartphone-uri din lume cu Inteligenta Artificiala. Evident el costa mai mult decat recent lansatul iPhone X.

Huawei Mate 10 Pro Porsche Design se remarca prin specificatii precum Kirin 970, primul procesor AI din lume pentru smartphone-uri cu o unitate dedicata de procesare neurala (NPU), noul sistem dual-camera Leica, cu functii bazate pe Inteligenta Artificiala, precum AI Motion Detection, Real-Time Scene, Object Recognition si AI Accelerated Translator. Acest telefon are un ecran de 6 inch, procesor cu opt nuclee (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53), camera principala duala de 12 MP si 20 de MP, este rezistent la apa si praf, iar sistemul de operare este Android 8.0 (Oreo). Modelul va fi disponibil in versiunea de 256GB cu 6GB RAM, la un pret recomandat de 6.400 lei, in varianta de culoare Black. Apple iPhone X, varianta de 256 GB are un pret de 6.200 lei. Huawei Mate 10 Porsche Design va putea fi achizitionat doar prin comanda online. In anul 2017, Huawei s-a clasat pe locul al doilea in ceea ce priveste livrarile de smartphone-uri la nivel global.