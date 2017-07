Un tata e de negasit dupa ce a sarit intr-un rau sa-si salveze copiii

Instinctul de tata l-a facut pe un barbat din judetul Mures sa nu pregete cand a fost vorba sa-si vada copiii in siguranta.

Fetita si baiatul omului intrasera deunazi in apa, intr-o zona in care erau curenti. Realizand pericolul, tatal a intrat in apa si a facut tot ce a putut pentru a-i scoate cat mai rapid la mal. Copiii au ajuns in siguranta pe uscat, insa, conform televiziunilor de stiri, barbatul nu a mai reusit sa iasa. E de negasit inca din ziua precedenta.

Temerile cunoscutilor sunt din randul celor mai negre. In zona au ajuns si salvatorii, care au incercat sa dea de urma tatalui celor doi copilasi.