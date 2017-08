Un tanar de 17-18 ani, suspect in cazul atacului din Barcelona (VIDEO)

Pe masura ce s-a aflat ca bilantul negru al celor doua atacuri din Spania a crescut la 14 decese, s-a aflat ca in cazul atentatului din Barcelona exista un “principal suspect”, in persoana unui tanar de 17-18 ani, de origine marocana.

Conform presei spaniole, ar fi vorba despre fratele mai mic al unuia dintre barbatii retinuti deja in cadrul investigatiei derulate dupa tragedia din ziua precedenta. Despre acesta din urma se stia in prima faza ca a aparut in spatiul public ca posibil suspect in cazul sangerosului atac cu furgoneta, din Barcelona, dupa ce actele sale ar fi fost gasite in furgoneta.

Mai exact, s-a vehiculat in prima faza ipoteza ca barbatul in varsta de 20 si ceva de ani ar fi fost cel care ar fi inchiriat autovehiculul care a lovit peste 100 de oameni, seara trecuta, in zona pietonala din orasul spaniol. Doar ca ulterior s-a aflat ca fratele actualului suspect ar fi pretins ca actele folosite pentru inchirierea furgonetei i-ar fi fost, de fapt, furate.