Un tanar care si-a pierdut iubita in Colectiv s-a sinucis!

Razvan a pierdut-o pe iubita sa, Tina, in incendiul produs in clubul Colectiv din Capitala, la 30 octombrie 2015. El s-a sinucis pentru ca nu ii mai suporta lipsa. Astfel, numarul celor care au decedat in urma tragediei din club a ajuns la 65.

„Eram langa scena si m-am dus in spate cand a inceput focul ca sa-mi iau prietena. Nu mai era acolo. M-au scos oamenii, a fost un tavalug”, a declarat Razvan la scurt timp dupa tragedia din Colectiv. Sinuciderea lui Razvan a venit inainte de evenimentul de marcare a tragediei, care s-a consumat de duminca seara pana azi dimineata, eveniment intitulat „Noapte alba la #Colectiv”.

Asociatia Colectiv GTG 3010 a cemat la aceasta manifestare printrum mesaj pe Facebook: „In data de 30 iulie, incepand cu orele 20:00 si pana la orele 8:00 dimineata, a doua zi, va avea loc evenimentul „Noapte alba la #Colectiv”, intrucat se implineste un an si noua luni de la cumplita tragedie care ne-a indoliat inimile pe vecie. Haideti sa ne revedem si sa nu ii dam uitarii pe cei care nu se mai afla fizic printre noi. Sa venim cu mic cu mare, cu flori, cu jerbe, coroane, lumanari, candele, fotografii”. Incendiul din 30 octombrie 2015 a izbucnit in timpul unui concert sustinut in clubul Colectiv de trupa rock bucuresteana Goodbye to Gravity, care isi lansa albumul „Mantras of War”. Solistul Andrei Galut este singurul membru al trupei care a supravietuit tragediei.