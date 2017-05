Un tanar a cazut in gol de pe pasajul de la Piata Sudului

La doar cateva zile de cand pasajul de la Piata Sudului, din Capitala, fusese inaugurat, partial, un tanar a fost protagonistul unui incident dramatic. A ales sa se urce pe margine constructiei, unde a stat zeci de minute inainte de a pica in gol.

In ciuda eforturilor oamenilor legii, ajunsi in zona seara trecuta, de a-l convinge sa coboare in siguranta, barbatul nu a raspuns indrumarilor celor dintai, iar la un moment dat a cazut de la o inaltime considerabila. Din pacate, in urma impactului violent cu asfaltul, tanarul – cu varsta intre 25-30 de ani- a ajuns in stare foarte grava la un spital din Bucuresti, unde, din cate anunta b1.ro, a pierit, la cateva ore de la accident, desi cadrele medicale s-au luptat sa il salveze.

Pana la momentul de fata nu se stiu exact conditiile in care a ajuns barbatul pe marginea pasajului si daca a fost vorba despre un accident dramatic ori daca acesta ar fi fost macinat de ganduri negre.

