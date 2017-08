Un singur roman ranit la Barcelona a ramas internat

Doi dintre cei trei conationali care au cazut victime atacului din ziua precedenta, de la Barcelona, au primit deja unda verde din partea medicilor pentru a parasi spitalele in care au primit ingrijiri. Un anunt in acest sens a venit din directia Ministerului roman de Externe.

Totodata, in baza informatiilor obtinute de catre reprezentantii Consulatului General al Romaniei la Barcelona din partea autoritatilor locale, rezulta ca al treilea roman ranit in atacul de joi ramane spitalizat, Consulul general al Romaniei la Barcelona mergand deja sa il vada. “De asemenea, reprezentantul oficiului consular a avut discutii atat cu insotitorii cetateanului in cauza, cat si cu personalul medical, starea clinica a pacientului mentinandu-se stabila”, se mentioneaza in comunicatul MAE.

Din pacate, au fost 14 oameni care au pierit in urma atacurilor din La Rambla – Barcelona si Cambrils, peste 100 fiind raniti. In total s-a anuntat ca au fost persoane din 34 de tari afectate de cele doua incidente produse la doar cateva ore distanta unul de celalalt, printre acestea numarandu-se state precum Germania, Franta, Marea Britanie, Grecia si Italia.

sursa foto: captura youtube