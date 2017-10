Un sindicalist, pus sa ”stabilizeze” piata energiei

Parlamentul a votat, ieri, o noua conducere la Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie. Noul sef al este deputatul PSD Dumitru Chirita.

Impus la ANRE de actuala putere, Chirita este un fost sindicalist, care a activat in domeniul energetic, ce-i drept. Inainte de a face pasul in politica, Dumitru Chirita a pornit in viata ca simplu electrician iar in prezent este la al patrulea mandat de deputat, neterminat din moment ce a fost incoronat sef al ANRE. Functie care este o palarie prea mare pentru Chirita, daca stam sa-l ascultam pe deputatul independent (fost ALDE) Remus Borza: ”Am votat impotriva. Vorbim doar de o politizare, de anumite trocuri”. In plus, Borza spune ca proaspetii alesi in fruntea ANRE nu indeplinesc cel putin una dintre conditiile impuse de lege si anume cerinta ca fiecare candidat sa aiba nu numai o vechime in munca de minimum 10 ani de zile dar sa fi si exercitat, pe o durata de cel putin 5 ani, o functie de conducere in domeniul energiei. Conditie pe care Chirita sigur nu o indeplineste, cu tot trecutul sau de electrician plus acela de actionar intr-o companie care avea contracte cu Electrica – experienta consumata de actualul sef al ANRE pe vremea cand era si sindicalist. Cert este ca Dumitru Chirita este cel care va controla de acum inainte piata energetica interna si asta intr-un moment in care colegul sau de partid Iulian Iancu (presedintele Comisiei pentru industrii si servicii a Camerei) acuza ca liberalizarea pietei de gaze s-a facut cu patru ani mai repede decat termenul convenit cu UE si asta cu ajutorul unor ”jocuri politico-economice”.