Un roman vinde o cutie de iPhone X. Noua si goala!

Nebunia iPhone a cuprins intrega lume. Spre exemplu, in doar 3 zile, romanii au precomandat si achitat integral peste 1.000 de device-uri iPhone 7 si 7 Plus, in valoare de 1 milion euro. Si asta nu e tot…

Cand e vorba de facut ceva bani, romanii sunt, probabil, cea mai inventiva natie de pe planeta. Si pentru ca tot vorbeam despre isteria pe care Apple a creat-o in jurul ultimului sau smartphone, iPhone X, iata ce idee a avut un roman ceva mai intreprinzator: sa vanda cutia telefonului, ca sa ito mai scoata din cheltuiala. El a postat o imagine cu o cutie nou-nouta de iPhone pentru care doreste numai 250 de lei. Cum ar veni, el se alege cu paratul si accesoriile si ambalajul sa-l ia cine vrea. Dar, de ce ar lua cineva o cutie goala cu 250 de lei? Ei bine, tot in anunt suntem lamuriti. Cutia este numai buna sa faci selfiuri cu ea si sa ridici pozele pe Facebook, sau in alta parte, ca sa vada lumea ce scula ti-ai tras, inainte ca altii sa poata face o miscare. Desigur, dusmanii vor muri de ciuda, dar nici cumparatorul nu o sa stea mai bine la acest capitol caci nu si-a permis decat o cutie. Si aia goala. Dar, cum se spune, „multi vede, putini cunoaste”.