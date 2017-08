Un roman a proiectat iahtul zburator!

Oradeanul George Lucian este autorul conceptului „Dare to Dream”, care ar putea revolutiona calatoriile pe oceane.

Concret, este vorba vorba de un iaht luxos, de 140 metri, legat de un… dirijabil(Flying Diamond) de 100 de metri, o ambarcatiune zburatoare, un proiect inspirat, spune Lucian, din pasiunea si fascinatia pentru yachting si pentru dirijabilele care zburau transportand pasagerii dincolo de Oceanul Atlantic, intr-o maniera romantica si eleganta: “In zilele noastre, am pierdut simtul elegantei si linistii calatoriilor pe care navele de croaziera si aeronavele le ofereau la inceputul secolului XXI. Conceptul meu doreste sa dea aceste sentimente inapoi viitorului sau proprietar.” George Lucian locuieste in sudul Frantei si este broker de asigurare pentru iahturi in Principatul Monaco, dupa ce a fost mai intai manager pe o nava de croaziera in Viena. Proiectul sau a provocat deja reactii in presa internationala. “Sunt coplesit si uimit de numarul mare de publicatii din lume care au scris despre primul meu concept de iaht lansat: CNN, Fox News, MSN news, Yahoo news, Daily mail, Superyacht world, Boote exclusiv si multe altele, in nu mai putin de zece limbi”, mai spune George Lucian.