Un roman a inventat parfumul comestibil

Un bucatar din Alba Iulia a inventat un parfum comestibil, pe care il foloseste pentru mancarurile dulci, dar si pentru corp.

Parfumul „Vert de Toma”, creat de bucatarul Cosmin Ioan Toma, contine lavanda, fenicul si menta salbatica si se pastreaza in sticlute de zece mililitri. „Este un parfum comestibil pentru el, pentru ea si pentru deserturi. Interesant la acest parfum, unic in Romania, este ca poate fi folosit si pentru corp, dar si in loc de after-shave. Parfumul, de culoare verde, are miros de lavanda, fenicul si putina menta salbatica”, a declarat, cheful-inventator Cosmin Toma. Potrivit acestuia, parfumul este unic in Romania, din 2018 va fi scos la vanzare, iar „pretul nu va fi mare”. „ Are un gust racoritor si se pune pe mancarurile dulci, spre exemplu pe pieptul de rata, pe fructe de padure, merge la curcan si la toate dulciurile si deserturile daca si clientului ii place gustul de lavanda”, a adaugat chef Toma. In toamna, bucatarul din Alba Iulia a lansat o carte de bucate de trei metri inaltime si patru latime care contine retete inedite precum „trandafiri murati” si „ciorba de burta sub forma de piramida”. Intre retetele inedite ale lui chef Toma se numara „Desert din vanilie servit in intestin de porc”, „ghiveci cu flori” sau „Sarmale intoarse”.