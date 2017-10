Un roman a cerut interzicerea Halloween-ului

Romanul Ionel Butnariu, din judetul Suceava, a formulat o sesizare catre Oficiul Judetean pentru Protectia Consumatorilor in care cere reprezentantilor institutiei sa interzica sarbatoarea de Halloween si sa scoata de la raft toate produsele specifice acestei sarbatori vandute in supermarketuri. Pe motiv ca e o sarbatoare satanica…

Suceveanul isi denumeste memoriul ca fiind unul „impotriva promovarii HALLOWEEN in Institutiile de invatamant, in supermarketuri etc, deorece este o asa-zisa sarbatoare pagana, inchinata Satanei, vrajitoriei, crimei si mortilor, inventata de salbaticii celti si druzi din Evul Mediu, straina de valorile crestine si traditiile romanesti”. De asemenea, domnul Ionel e speriat de produsele asociate acestei sarbatori ce se pot cumpara din supermarketuri. „Ne este frica sa trecem cu copiii pe langa aceste standuri deoarece copiii nostri au nevoie de protectie vizuala, psihica si emotionala. Stop imperialistilor straini cu gandire ateista-progresista-sodomita!!!!”, scrie suceveanul, scandalizat. Dar el nu este singurul roman din Suceava care are idei trasnite, nu. Spre exemplu, un alt cetatean s-a plans ca “toate angajatele din Bazar, Mall si din toate supermarketurile din Suceava sunt prostituate”. Un altul a cerut OPC sa ia masuri impotriva statului german, care ar incerca sa il ucida.