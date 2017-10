Un Rolex de 17 milioane de dolari

Un Rolex e un Rolex, dar nici chiar asa, fie el si un Daytona din ’68. Noroc ca are o poveste care pentru unii pare sa merite foarte multi bani. Ceasul i-a apartinut lui Paul Newman.

Lui Paul Newman, legenda a cinematografiei americane, ii fusese daruit de sotia lui, actrita Joanne Woodward, care i-a stat alaturi vreme de 5 decenii. Joanne a cerut ca pe spatele ceasului sa fie gravat mesajul: “Condu cu grija! Eu”. Era perioada in care Paul Newman era pasionat de cursele de masini. Desi nu a fost niciodata ambasador Rolex, Newman a fost de atunci fotografiat strict cu acest model la mana. Cumparatorul , anonim, a licitat telefonic in cadrul vanzarii organizate de casa Phillips din New York. Evident, nici cei mai optimisti experti nu anticipau o suma mai mare de 10 milioane cu atat mai mult cu cat un Rolex Daytona nou face 12 mii de dolari, iar exemplarul lui Newman costa, in 1968, 250 de dolari. Primul model inscriptionat cu denumirea Daytona a aparut in 1965, desi au existat si alte variante precursoare care functionau dupa aceleasi principii, unul dintre ele denumit Le Mans, dupa alta cursa celebra de formula 1. Noul Daytona a incununat eforturile Rolex de a crea ceasul perfect pentru motosport: o carcasa rezistenta la intemperii, 3 cadrane care functioneaza drept cronometre pentru un minut, 30 de minute sau 12 ore, dar si cu tahometru inclus.