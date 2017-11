Un robot a intrat la medicina

Premiera mondiala in China, unde robotul Xiao Yi nu avut nevoie decat de o ora pentru a reusi un examen normal prevazut pentru sase ore. Si inca nu o nota peste medie.

Xiao Yi, echipat evident cu inteligenta artificiala, a trecut astfel proba scrisa, obtinand 456 de puncte din 600 in cadrul testului. Robotul a fost conceput de firma iFlyTek si universitatea Tsinghua din Beijing. Robotul chinezesc a ”tocit” timp de un an si jumatate pentru a reusi examenul, asimiland continutul a 53 de carti, 400.000 de documente specializate, un milion de imagini medicale si doua milioane de dosare ale pacientilor. De notat ca memoria interna a lui Xiao Yi nu a fost conectata la internet in timpul examenului. Chiar daca nu a reusit nota maxima obtinuta de un candidat uman (535 de puncte), robotul va fi utilizat in China, incepand cu martie 2018, pentru a participa la formarea si asistarea medicilor la stabilirea diagnosticelor. Directorul laboratorului de cercetare al universitatii Tsinghua, Wu Ji, a recunoscut totusi ca robotul nu poate inlocui un medic. ”Este util la diagnosticare, furnizand sugestii au analizand mai rapid ca un om diferite probabilitati pe baza elementelor puse la dispozitie de medic pe baza anamnezei pacientului”. De partea sa, Tao Xiaodong, sef de proiect la iFlyTek, a precizat si el ca robotul nu are inca ”flexibilitate in fata neprevazutului in utilizarea cunostintelor sale pentru a deveni au adevarat un medic in fata unui pacient”.