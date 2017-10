Un regizor cunoscut s-a taiat la mana in curtea Patriarhiei: “dar de sange si de bani” (VIDEO)

Scene greu de anticipat, deunazi, in curtea Patriarhiei. Protagonist a fost cunoscutul regizor Alexandru Solomon, care a descris intregul moment drept un “act artistic”.

Cineastul a ales o maniera extrema pentru a reactiona fata de vizita la Bucuresti a inaltului prelat rus Kirill. A venit in curtea Catedralei Patriarhale joi, in ziua in care Patriarhul rus a venit in Romania, si la un moment dat a scos un obiect cu care s-a taiat in palma stanga. Apoi a aruncat cu bani, pana sa fi luat la intrebari de jandarmi si sa i se ceara sa se legitimeze.

In cele din urma, Solomon a mers catre o masina a SMURD-ului, insotit de jandarmi. I-a fost pansata mana, prilej cu care cineastul si-a explicat gestul de protest. “Cu ocazia vizitei Patriarhului Kirill al Rusiei, care vine in Romania cu binecuvantarea presedintelui Putin, fost colonel KGB, am vrut sa fac un dar de sange si de bani, in memoria tuturor victimelor represiunii comuniste, fasciste din Romania si din Rusia. Asta-i tot”, a sustinut regizorul.

Scenele au fost filmate si postate pe pagina personala a regizorului.

VA AVERTIZAM: URMEAZA IMAGINI SOCANTE, CARE VA POT AFECTA EMOTIONAL!



sursa foto: captura video Facebook/Alexandru Solomon