Un palat pentru incinerarea regelui Thailandei

Incepand de astazi si pana duminica, thailandezii au fost trimisi in vacanta pentru a asista la funeraliile regelui Bhumibol Adulyadej. Toata lumea va purta haine de culoare inchisa iar televiziunea va reduce culorile de emisie cu 40% pentru a se apropia de alb-negru. De notat ca suveranul a murit acum mai bine de un an.

Exact dupa un an si 13 zile, Bhumibol Adulyadej ( in sanscrita inseamna ”putere incomparabila”), care a domnit incepand cu 1946, va fi incinerat astazi in cadrul unei ceremonii unice. Pentru aceasta ocazie, un gigantic palat a fost construit in mai putin de un an. Edificiul a fost ridicat in centrul capitalei Bangkok, in apropiere de Palatul Regal. Are noua turnuri aurite iar sute de statui reprezentand turme de elefanti, cai, lei si zeci de pavilioane bogat decorate compun acest ansamblu monumental care va primi trupul neinsufletit al fostului suveran, cunoscut si sub numele de Rama al IX-lea.

Un rug inalt de 50 de metri

Fiind monarhul cu cea mai lunga domnie din istoria tarii, numerosi thailandezi nu l-au cunoscut decat pe el ca suveran, desi Rama al IX-a s-a nascut in SUA si a venit in Thailanda in 1928.

Astazi, sarcofagul in care se afla trupul imbalsamat al lui Rama al IX-lea va depus pe un rug (care va fi plasat in centrul palatului-crematoriu) a carui inaltime a fost precizata de astrologul actualului rege: fix 50, 49 metri. Astrologul Palatului Regal a determinat data incinerarii in functie de astre si de alinierea planetelor.

18 ore pentru a concepe palatul-crematoriu

Lucrarile palatului au inceput in febriarie dar planurile au fost puse pe hartie mult mai devreme. ”Cand guvernul a anuntat decesul regelui, am primit un apel de la Departamentul de Arte Frumoase care mi-a ordonat sa concep crematoriul regal”, relateaza Korkiat Thongphut, (49 de ani), designer thailandez, care a pus pe hartie planurile impreuna cu arhitectul Theerachat Weerayuttanon.

Cei doi nu au avut la dispozitie decat 18 ore pentru a realiza planurile. ”Am muncit toata noaptea, plangeam cand trasam liniile, nu ne venea sa credem ca regele a murit”.

A costat 30 de milioane de dolari

Dupa mai multe incercari nereusite, cei doi s-au stabilit la o reprezentare a Muntelui Meru, un munte legendar pentru hindusi si considerat ca centrul Universului.

Pe varfurile lui traiesc zeii iar pentru a accede in regatul zeilor, suveranul trebuie incinerat pe varful acestui munte simbolic care astazi va fi cuprins de flacari. Palatul-crematoriu are si peste 600 de piese sculptate. Intreg ansamblul a costat 30 de milioane de dolari (25 milioane de euro).

Replici in toata tara

Dupa doar opt luni de la inceperea santierului, lucrarile palatului au fost incheiate. ”Cand se lucreaza la o asemenea scara, lucrarile dureaza normal trei ani de zile.

Dar am fost nevoiti sa terminam totul in mai putin de un an”, a explicat designerul. Insa acest palat efemer nu va arde complet. Doar rugul pe care se afla trupul suveranului se va aprinde si va arde intr-un fum negru si gros pentru a ascunde de ochii ”oamenilor de rand” reincarnarea lui Rama al IX-lea. Restul crematoriului va putea fi vizitat pe durata unei luni dupa funeralii. Acestea vor fi urmarite de 30 de demnitari straini si de peste 250.000 de persoane. Guvernul a dat ordin sa fie construite 85 de replici ale crematoriului si peste 900 de pavilioane din lemn de santal pentru fiecare din cele 76 de provincii ale Thailandei si pentru imprejurimile capitalei.