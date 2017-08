Un om a murit, in urma unui incident cu o masina, in Franta

Informatii de ultima ora prezentate de presa franceza indica faptul ca o persoana si-a pierdut viata si o alta a fost ranita dupa ce un autovehicul a intrat int-run refugiu de autobuz.

UPDATE: Aceeasi sursa indica faptul ca la volanul masinii se afla un barbat in varsta de 35 de ani, care a ajuns in custodia oamenilor legii.

—

Incidentul a avut loc in sudul Frantei. Mai exact, in orasul Marsilia, conform france24.com. Zona a fost imediat impanzita de forte de ordine. Totodata, in ajutorul victimei a fost chemata o ambulanta.

Inca nu se cunosc motivele pentru care s-a produs accidentul.

Revenim!