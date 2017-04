Un nou trend pe Instagram: cu fundu-n natura

Exhibitionismul e cunoscut de cand lumea si are o componenta care nu trebuie sa lipseasca. Cam asa si cu moda asta noua. Iti pozezi fundul in timp de adimiri locuri superbe din natura.

Nu se stie cine a lansat noua idee, dar se pare ca a prins foarte bine printre doamne si domnite, mai ales printre cele care au ce arata. Culmea, in ultima vreme, si barbatii care cred ca fundul lor nu oripileaza planeta au inceput sa evolueze pe retelele de socializare. Contul Cheeky Exploits a prins trendul din zbor si acum face ditamai albumele cu oameni din toata lumea care isi arata fundul in peisaje superbe. Desigur, ca peste tot, exista si contestatari. Cei mai inraiti se intreaba daca personajele cu fundul gol s-au pozat inainte sau dupa ce si-au facut nevoile in frumoasele peisaje…

