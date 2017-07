Un mit spulberat: trei studii de care oponenții gamingului online nu vor să aflați

Jocurile pe internet sunt probabil în topul global al preocupărilor în timpul liber. În jurul acestora s-au purtat și se poartă multe dezbateri, mai ales în privința utilității și oportunității acestora în raport cu alte activități distractive. Pierdem mai mult timp jucându-ne decât pierdeam înainte de apariția acestora? Cum ne influențează jocurile online comportamentul și gândirea? Pe scurt: cat de bune sunt jocurile pe computer?

Oponenții acestui mod de petrecere a timpului liber invoca posibilitatea unei creșteri a consumului datorită disponibiltății permanente a jocurilor. De partea cealaltă, partizanii jocurilor online argumentează că acestea ne dezvoltă într-un ritm fără precedent abilități altădată greu de obținut: viteza de reacție, atenția distributivă, perspicacitatea și multe altele.

Unde se află adevărul? O serie de studii științifice au încercat să răspundă la întrebarea: “Crește consumul de jocuri când crește accesibilitatea acestora?” Cercetătorii au ales jocurile de cazinou, aflate în centrul discuției. Trei studii serioase au răspuns la această chestiune, iar rezultatul este surprinzător.

Primul care a abordat această temă de studiu este doctorul Howard Shaffer, profesor de psihiatrie la Harvard Medical School. El a abordat chestiunea gamingului online în 2011, studiind comportamentul jucătorilor pe baza datelor complete primite de la un site de gaming. Chiar dacă jocurile de cazinou le erau imediat accesibile de acasă, s-a demonstrat că acești jucători nu pariază din ce în ce mai mult ci își formează obiceiul de a paria rar și sume mici, iar cei cu inclinarea să joace mult s-a dovedit că aveau această tendință încă înainte de-a avea acces la jocurile pe internet.

Trei ani mai târziu, în 2014, un cercetător adversar al jocurilor online a primit o finanțare de 3 milioane de dolari pentru a studia evoluția gamingului în ultimul deceniu. Profesorul John Welte – PhD de la Universitatea Buffalo din New York publicase deja un studiu despre creșterea tendinței către jocuri a celor care locuiesc în vecinătatea cazinourilor live. Dar, spre surpriza echipei de cercetători, s-a constatat că în ultimii zece ani consumul de gaming rămăsese in limite decente chiar dacă ofertele online se înmulțiseră exponențial. Mai mult: cercetătorii au constatat chiar că predispoziția pentru gaming a scăzut odată cu înmulțirea ofertelor online! Cauza este explicată prin “teoria adaptării” care demonstrează că expunerea intensă la o ofertă crește inițial consumul însă duce rapid la o scădere a acestuia datorită unei reacții de apărare a societății împotriva consecințelor consumului intens.

Ultimul studiu a fost condus de o echipă desemnată să cenzureze și limiteze publicitatea la jocurile online. Instituția britanica “UK’s Committees of Advertising Practice” a studiat trendurile în consum și a ajuns la concluzia: “Gamingul printre tineri a rămas la un nivel minim în perioada exploziei fără precedent a publicității la gaming”. Altfel spus, promovarea acestor jocuri nu are efectul de a creste consumul in cazul jucătorilor ocazionali.

Iată așadar o situatie contraintuitivă: accesibilitatea uriașă a ofertelor de gaming online nu afectează negativ societatea, aceasta având mecanismele ei proprii de protecție, chiar daca la prima vedere nu pare astfel.