Un mega-atac cibernetic va costa lumea 53 miliarde de dolari

Un astfel de atac de anvergura globala ar putea provoca economiei mondiale pierderi de pana la 53 de miliarde de dolari, o suma similara cu o catastrofa naturala precum uraganul Sandy, care a afectat SUA in 2012, sustine grupul britanic de asigurari Lloyd’s of London.

Raportul, intocmit cu firma de estimare a riscurilor Cyence, arata posibilele atacuri economice aparute dupa doua scenari: un atac informatic al unui furnizor de servicii de tip cloud, care ar provoca pierderi estimate la 53 de miliarde de dolari, si atacuri asupra sistemelor de operare a calculatoarelor utilizate de un numar mare de companii din intreaga lume, care ar provoca pierderi de 28,7 miliarde de dolari. Pagubele economice ale unui atac asupra furnizorului de servicii cloud ar depasi cu mult costurile globale de opt miliarde de dolari provocate de virusul WannaCry, care in luna mai s-a raspandit in peste 100 de tari.. Suma de 53 miliarde dolari ar putea fi insa doar o “medie”, pierderile reale putand sa se ridice chiar si la 121 de miliarde de dolari, in conditiile in care pana la 45 de miliarde de dolari ar putea sa nu fie acoperiti din cauza lipsei asigurarilor. In cazul unui atac asupra sistemelor de operare ale computerelor companiilor, pierderile ar varia intre 9,7 si 28,7 miliarde de dolari, iar pierderile datorate lipsei asigurarilor ar varia intre 762 milioane si 2,1 miliarde de dolari.