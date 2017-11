Un Lamborghini pentru Papa Francisc!

Un dar de la celebrul producator de automobile sport pentru Suveranul Pontif, mai precis un model Huracan, de culoare alba, un supercar de peste 600 de cai putere, care atinge 323km/h. Lovitura de marketing pentru Lamborghini.

Pretul pentru un Lamborghini Huracan se apropie de 200.000 de euro. Totusi, Vaticanul a precizat ca modelul sport italian nu va servi drept papamobil(desi inainte sa fie ales in fruntea bisericii catolice, Pontiful isi conducea singur masina) ci va fi incredintat casei de licitatii Sotheby’s, pentru a sprijini o organizatie caritabila din Italia, care doreste sa aduca in tara crestinii din Irak, victime ale razboiului. Banii obtinuti din vanzarea Huracan-ului vor ajunge si la alte doua asociatii umanitare catolice din Africa.

In 2014, Papa Francisc a mai primit la Roma din partea companiei Harley-Davidson doua motociclete, care si ele au fost vandute la licitatie pentru opere caritabile. Suveranul pontif a binecuvantat bolidul si si-a pus semnatura pe capota, in prezenta reprezentantilor Lamborghini care au venit special la Vatican sa livreze masina. Dincolo de demersul umanitar al Vaticanului, se poate spune neted ca Lamborghini a reusit inca o lovitura de marketing. Intai, ca si-a popularizat ”demonii” pe patru roti tocmai in inima Sfantului Scaun, un target ce nu parea compatibil cu rasele calugaresti. Apoi, faptul ca liderul bisericii catolice si-a pus semnatura si binecuvantarea pe un gen de masina care ”strica radarele” plaseaza brusc Lamborghini in categoria supereroilor ”buni”.

La fel de important, faptul ca masina a fost personalizata de insasi papa ii va conferi un statut de unicat iar pretul evident va depasi mult valoarea de catalog. Sa nu uitam ca Lamborghini devin, cu trecerea timpului, masini de colectie iar un model personalizat, si inca de Papa, va fi mereu vandabil si la mare cautare.