Un fost sef al CNADNR a murit. Saptamana trecuta fusese trimis in judecata

La nici o saptamana de cand se aflase ca procurorii anticoruptie au decis trimiterea in judecata, intr-un al doilea dosar deschis pe numele sau, Dorin Gavril Debucean a pierit.

Fostul director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri NAtionale din Romania (CNADNR) – actuala CNAIR – a murit, seara trecuta, dupa ce, aflat acasa, in Oradea, a suferit un atac de cord, confom ebihoreanul.ro. Chemate de urgenta in ajutorul barbatului in varsta de 50 de ani, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Debucean fusese acuzat de “abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecinte deosebit de grave” , din cate anunta DNA-ul, anterior fiind condamnat intr-un alt dosar in care intrase in vizorul procurorilor anticoruptie – fiind eliberat conditionat.

