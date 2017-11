Un fost director al CNADNR ajunge din nou in instanta

Din spatele gratiilor, un fost sef al Companiei de Autostrazi si Drumuri Nationale – actualul CNAIR- afla ca anchetatorii anticoruptie au formulat alte acuzatii pe numele sau.

Dorin Gavril Debucean va ajunge din nou in instanta, mai exact in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti, dupa ce procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Cluj al DNA-ului au decis sa-l trimita in judecata, intr-un dosar in care e acuzat de “abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecinte deosebit de grave”.

Fostul director general al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (C.N.A.D.N.R.) S.A. Bucuresti este acuzat ca, in anul 2008, fara sa fi avut aprobarea consiliului de Administratie sau a vreunei structuri de specialitate din cadrul institutiei, “a semnat doua contracte de asistenta juridica, avand ca obiect prestarea de servicii de asistenta juridica pentru cauze strict determinate si un onorariu si alte cheltuieli stabilite ca plata lunara, pe intreaga perioada de desfasurare a proceselor”. Si ca “urmare a incheierii abuzive a celor doua contracte, C.N.A.D.N.R. S.A. a suferit o paguba totala de 8.761.387 lei (rezultata prin executarea silita a celor doua contracte)”, din cate rezulta din comunicatul DNA.

Amintim ca, acuzat de DNA intr-un alt dosar, Debucean a fost condamnat definitiv la o pedeapsa de trei ani si jumatate de inchisoare.