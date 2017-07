Un fost director al CNADNR a ajuns la DNA

Narcis Neaga a venit in aceasta dimineata la sediul DNA.

Prezenta fostului director al Companiei de Drumuri (ex-CNADNR) in fata procurorilor are legatura cu dosarul autostrazii Sibiu-Orastie, in care Neaga este urmarit penal. Suspectat de abuz in serviciu, acesta este cercetat, inca din 2015, sub control judiciar.

De altfel, Narcis Neaga a fost inlocuit de la sefia CNADNR in decembrie 2015.

sursa foto: replicaonline.ro