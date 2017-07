Un elev a obtinut un interviu cu seful Pentagonului

In mai, Washington Post a publicat o fotografie in care aparea, cu un dosar in mana, o garda de corp a lui Donald Trump, Keith Schiller, la Casa Alba. In foile dosarului era si un post-it pe care era scris telefonul lui James Mattis, ministrul Apararii.

Washington Post a retras fotografia, dar deja Teddy Fischer, un licean din Marcer Island (Seattle) notase deja numarul. Initial, Mattis nu a raspuns la telefon insa tanarul a insistat si i-a trimis un SMS cerandu-i un interviu pe tema politicii externe a SUA. Spre surprinderea lui, James ”Mad Dog” Mattis a acceptat. Secretarul Apararii, cunoscut ca un avid cititor, i-a recomandat lui Teddy sa studieze istoria. ”Nu-si va da toate raspunsurile dar iti va spune ce intrebari trebuie sa pui”. Tanarul l-a intrebat cum pot Statele Unite contracara ideologiile nefaste iar Mattis i-a raspuns ca lupta contra ideologiilor radicale ar putea fi mai eficace daca SUA ar finanta educatia anuala, pe teritoriu american, a unor elevi din Siria sau din Afganistan. Cu privire la diferentele intre administratiile Obama si Trump in ce priveste Orientul Mijlociu, secretarul Apararii a estimat ca Obama ar fi obtinut rezultate mai bune daca o asculta pe Hillary Clinton, in vremea cand ocupa postul de secretar de Stat. ”Cred insa ca ambele administratii sunt variatiuni pe aceeasi tema mai degraba decat doua abordari radical opuse”, a spus Mattis.

Liceanul l-a mai intrebat pe ”Mad Dog” cum de s-a hotarat sa-l sune. Ministrul i-a transmis ca si el a crescut in statul Washington, la fel ca Teddy si ca ii place sa ia contact si sa le vorbeasca tinerilor americani. ”Am incercat mereu sa-i ajut pe elevi pentru ca trebuie sa le transmitem tinerilor ce am invatat, astfel incat acestia sa faca propriile greseli si nu greselile pe care le-am facut noi deja”, a rostit pilduitor Mattis.