Un copil, la mansa unui avion de linie

Compania aeronautica Air Algerie este in plin scandal dupa ce, luna trecuta, un echipaj de la bordul unei aeronave l-a lasat pe un minor sa preia comenzile aparatului si sa-l ”manipuleze” in cursul unei curse Alger-Setif.

Potrivit unor imagini luate dupa aterizarea aeronavei si difuzate de postul El Bilad, copilul, imbracat in uniforma de pilot, a fost primit in cockpit si la comenzile avionului, fapt confirmat de catre unul din piloti. ”A zburat cu noi. In regim de croaziera, a manipulat avionul. S-a descurcat bine, a efectuat decolarea si aterizartea impreuna cu noi(…) Sunt sigur ca va fi un bun pilot”. Prezenta copiilor in cabina pilotilor nu este insa o premiera in Algeria pentru ca ea este o experienta demarata de o asociatie care-i ajuta pe copiii algerieni defavorizati (cum a fost cazul si cu copilul-pilot, care este orfan) care doresc sa ajunga piloti de avion. Pentru a o pune in practica, respectiva asociatie a primit aprobarea companiei aeriene. PDG-ul Air Algerie, Bekhouche Allache, a confirmat ca si-a dat acordul. ”Este datoria noastra, nu a fost prima data”, a adaugat el, spre stupoarea presei algeriene care a invocat masurile de securitate pe care trebuie sa le indeplineasca companiile aeriene internationale.