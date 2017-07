Un copil din zece nu a fost vaccinat in 2016

In timp ce romanii sunt manati de la spate sa-si vaccineze copii, un studiu OMS si UNICEF a informat ca 12, 9 milioane de copii nu au primit prima doza de vaccin impotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive DTP), expunandu-se riscului grav de a contracta aceste boli potential mortale.

Pe de alta parte, aproximativ 6,6 milioane de nou-nascuti care au fost deja vaccinati impotriva DTP nu si-au completat cele trei injectii necesare in 2016 pentru a putea obtine astfel o imunizare eficienta. Din 2010, rata de vaccinare a copiilor stagneaza la 86%, departe de obiectivul de 90% fixat de ONU. Depuis 2010, le taux de vaccination chez les enfants stagne à 86%, encore loin de l’objectif de 90% fixé par l’ONU. Vaccinarea permite astazi evitarea intre doua si trei milioane de decese anual, legate de rujeola, difterie, tetanos si tuse convulsiva. In cazul ultimelor trei, 130 de state din cele 194 state membre a Organizatiei Mondiale a Sanatatii au atins anul trecut rata de acoperire de 90% dar opt tari au in copntinuare rata de vaccinare sub 50%. Amintind ca majoritatea populatiei mondiale traieste in zone urbane, ONU subliniaza ca ”saracii oraselor” reprezinta grupul cel mai expus la sub si non imunizare. UNICEF subliniaza ca tratamentul impotriva rujeolei s-a extins in lume din 2010, in conditiile in care programul national de imunizare in 152 de tari avea o acoperire de 35 %, o cifra care a crescut la 47 % in anii urmatori. In privinta varicelei, 85 % dintre minori au fost vaccinati cu prima doza in primul an de viata, in timp ce rata copiilor care au primit a doua doza a scazut pana la 64 %. In Europa, rujeola a ucis cel putin 35 de persoane in 53 de tari din care 31 numai in Romania, o cifra ce preocupa OMS care se teme de o epidemie. ”Fiecare deces sau handicap cauzat de aceasta maladie , pentru care dispunem de vaccinuri, este o tradegie inacceptabila”, a deplans Zsuzsanna Jakab, director regional OMS pentru Europa.