Un copil cu HIV traieste de 9 ani fara medicamente!

O fetita din Africa de Sud, nascuta seropozitiva, traieste de aproape noua ani fara medicamente si este sanatoasa, singurul sau tratament fiind cel de care a beneficiat in primele luni de viata. Cazul, incredibil, este doar al treilea de acest gen in randul copiilor si a intrat in atentia conferintei internationale privind cercetarile asupra SIDA de la Paris.

O remisie a bolii, fara tratament pe viata, este considerata de medici “inexplicabila”. Incepand de la varsta de 2 luni, fetita a beneficiat de tratamente antiretrovirale, care impiedica dezvoltarea virusului SIDA. Dupa zece luni, tratamentul a fost deliberat oprit in cadrul studiului, dupa ce prezenta virusului a fost redusa pana la un nivel nedetectabil. Opt ani si noua luni mai tarziu, virusul HIV este tot in stare inactiva la micuta pacienta, chiar daca ea nu urmeaza un tratament. Virusul HIV este inca prezent, insa este atat de slabit incat nu se poate nici multiplica, nici transmite la o alta persoana, chiar in absenta unei medicatii. In mod normal, trebuie urmat un tratament cotidian pe viata pentru a ajunge la aceste efecte. “Acest nou caz ne intareste sperantele de a putea intr-o zi sa-i scutim pe copiii seropozitivi de povara unui tratament pe viata, tratandu-i pentru o scurta perioada la varsta cea mai redusa”, a spus Anthony Fauci, director al Institutului american pentru alergii si boli infectioase (NIAID).