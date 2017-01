Un comando pentru eliminarea lui Kim Jong-un

Fortele speciale americane si armata sud-coreeana vor crea o unitate insarcinata cu uciderea liderului de la Phenian, in cazul unui conflict armat.

In ipoteza unui razboi in peninsula sud-coreeana, fortele speciale americane vor participa la o operatiune impotriva presedintelui nord-coreean, a informat agentia de presa sud-coreeana Yonhap, citand surse militare, relateaza Sputnik. Proiectul unei asemenea operatiuni, conceput de Coreea de Sud (care va fi pus in practica in cazul declansarii de ostilitati militare) prevede formarea unei echipe comune alcatuita din 2000 de soldati si va fi viabil pana in 2018. Potrivit surselor citate, soldatii americani vor fi plasati sub comanda sud-coreeana. In afara asasinarii lui Kim Jong-un, unitatea va fi insarcinata cu neutralizarea conducerii politice si militare a Coreei de Nord. Pe de alta parte, Seul si Washington planuiesc cresterea, in acest an, a numarului de exercitii militare comune si evaluarea de diferite scenarii privind deteriorarea situatiei in peninsula.